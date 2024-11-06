В России упали продажи легких коммерческих автомобилей с пробегом

В России стали хуже продаваться подержанные машины категории LCV. По данным аналитического агентства «Автостат», девять месяцев текущего года в России было продано 273 300 лёгких коммерческих автомобилей с пробегом, что на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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Чуть более 40% от общего объёма продаж приходится на машины марки GAZ, что в количественном выражении составляет 110 700 единиц.

УАЗ со значительным отставанием расположился на второй позиции с показателем 21 100 единиц. Далее идут Volkswagen (17 900 единиц), Mercedes-Benz (16 300) и Ford (15 700).

В модельном рейтинге самых популярных LCV с пробегом побеждает также российский GAZ 3302, доля которого с января по сентябрь превысила 22% — 61 100 проданных машин. Далее разместились GAZ Gazelle NEXT (20 тысяч единиц), Ford Transit (14 300), GAZ 2705 (10 100) и Volkswagen Transporter (8 300).

Ранее стало известно, что на вторичном рынке грузовиков в России лидирует Volvo FH. Но при стабильности положения иномарки отмечено падение объёмов продаж грузовиков. За девять месяцев текущего года объём рынка грузовых автомобилей с пробегом в России составил 154 800 единиц, что на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года.