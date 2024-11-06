В ноябре в России подешевели три автомобиля

Стало известно, какие машины успели подешеветь в РФ с начала ноября. Несколько автопроизводителей переписали прайс-листы и скидки на свои модели за почти неделю последнего осеннего месяца, пишет Telegram-канал No Limits. Большинство цен изменились в сторону повышения, но есть и ряд моделей, которые стали доступнее. В их числе, например, кроссоверы SWM — китайского бренда с итальянскими корнями.

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На сумму от 10 до 163 тысяч рублей подрожал седан Solaris HS. Это переименованный Hyundai Solaris, который выпускают на заводе в Санкт-Петербурге вместе с бывшими Hyundai Creta, Kia Rio и Rio X.

У Seres M5 в комплектации Premium скидка сократилась на 100 тысяч рублей, у M7 в той же версии — на 300 тысяч.

Подорожали модели Changan: CS35 Plus прибавил 200 тысяч рублей, CS55 Plus — 160 тысяч, CS95 — 100 тысяч. Tank 300 стал дороже на 50 тысяч рублей, Tank 500 — на 150 тысяч. Поднял цены и АвтоВАЗ: по 83 тысяч прибавили Lada Vesta Sportline и ее SW-версия.

Скидку в 200 тысяч рублей ввел GAC на роскошный минивэн M8 GL. Флагманский кроссовер SWM G05 Pro 2023 года выпуска стал доступнее для россиян на 194−250 тысяч рублей, а также получил скидку в 310 тысяч. Такая же предлагается для прошлогоднего SWM G01F, который стал дешевле на 137−153 тысячи.

Пока продажи автомобилей в России растут: в октябре был поставлен новый рекорд — почти 185 тысяч машин. Однако аналитики предсказывают скорое сокращение рынка. Спрос на легковушки упадет, и причина этому — удорожание кредитов для бизнеса и физлиц.