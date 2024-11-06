Состоялся дебют обновленного Kia Sportage

Компания Kia выкатила обновлённый Sportage. Спустя три года после появления пятого поколения. Рестайлинг сделал внешность и интерьер кроссовера строже и сдержаннее, что должно привлечь более возрастную аудиторию.

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Итак, фары лишились провокационных бумеранговых ДХО, место которым уступила "молния". Сами фары стали более вертикальными. Решётку вытянули, отчего она стала прямоугольной и не имеет чёткой границы со светотехникой. Также пересмотрели нижнюю часть бампера, сделав её проще. Рестайлинг практически не затронул заднюю часть. Здесь главные изменения - фонари с новой графикой и переформованная вставка бампера.

Конфигурация декоративных элементов может быть и другой, например, в версии "под спорт" X-Line.

Салонные изменения затронули рулевое колесо, которое из трёхспицевого превратилось в "баранку" с массивным поперечным элементом в стиле больших ретро-седанов. На рулевой колонке появилась камера слежения за водителем. Если раньше блок экранов приборной панели и мультимедиа был в форме трапеции, то теперь это строгий, вытянутый в ширину прямоугольник. В отличие от прошлой версии с L-образными дефлекторами с кичливым обрамлением у новинки этот элемент максимальной замаскирован и проходит по центру торпедо.

Метаморфозы коснулись и моторной гаммы, из которой исключили турбодизель 2.0, вместо которого предложен газовый атмосферный 2.0 LPG (146 л.с.). Бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI (180 л.с.) и 230-сильная гибридная версия с этим же двигателем и 65-сильным электромотором сохранены.

Kia Sportage с мотором 1.6 T-GDI теперь оснащён 8-ступенчатой АКП, пришедшей на смену "роботу", для остальных версий положен 6-диапазонный "автомат".

Привод - передний, 4WD доступен для бензиновой и гибридной версий.

Из других обновок: новые настройки амортизаторов, улучшенная вибро- и шумоизоляция, расширенный список электронных помощников, а также новый "детский" режим движения, в котором кроссовер едет максимально плавно.

Список изменений актуален для корейского рынка, цены для которого уже объявлены: бензиновый "Спортейж" обойдётся в 28,4 млн вон (2,03 млн рублей), гибридный - в 34,6 млн вон (2,47 млн рублей), газовый стоит 29 млн вон (2,07 млн рублей).