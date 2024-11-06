"ВК" сделает приложение для машин

Сервисы VK начнут устанавливать в медиасистемы машин. Отечественная компания ведёт переговоры с автопроизводителями о предустановке своих медиасервисов в мультимедийные комплексы иномарок. Сегодня единственным российским разработчиком является Яндекс, который предлагает как отдельные приложения, так и единую платформу.

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Первыми сервисами, которые будут установлены в медиасистемы иностранных машин, станут «VK Видео», «VK Музыка» и «VK Мессенджер». По предварительным данным, на сегодняшний день переговоры ведутся с десятью представленными на российском рынке брендами, однако более точная информация пока не раскрывается.

«VK рассчитывает, что её сервисы к концу следующего года будут предустановлены в каждом десятом китайском авто, продающемся через официальных дилеров» — отметили в пресс-службе компании.

Также сообщается, что в 2024 году разработчик уже тестировал работу своих сервисов в автомобильных комплексах. В рамках пилотного проекта были установлены приложения с ограниченной функциональностью или полностью небрендированные. По результатам эксперимента было принято решение «разработать полноценные приложения».

Помимо этого, в перспективе компания намерена создать собственную мультимедийную платформу.

Эксперты отметили, что у VK, как и у Яндекса, уже сформировалась собственная аудитория, которая вряд ли будет менять привычные стриминговые сервисы. И это, по словам главы департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрия Колесова, может стать значительным плюсом во время переговоров. Однако наличие собственной навигации может стать более существенным преимуществом.