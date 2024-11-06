Новый BMW Skytop будет продаваться за 500 000 евро

После многих лет создания инновационных концептов, которые так и не были запущены в производство (последний — Touring Coupe), BMW воплотило один из этих проектов в жизнь. Автопроизводитель объявил в прошлом месяце, что Skytop Concept поступит в производство в 2025 году.

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BMW подтвердила, что будет выпущено всего 50 единиц Skytop. Skytop будет стоить около 500 000 евро, при этом большинство покупателей, как ожидается, будут в Европе. Skytop, как и ограниченный тираж 3.0 CSL, не будет производится для рынка США.

Тем не менее, это не помешало трем покупателям из США, включая гонщицу Саманту Тан, заказать его. BMW еще не подтвердила дату начала производства и не раскрыла место, где будет производиться Skytop. Основанный на шасси 8 серии, концепт Skytop был частично построен в Дингольфинге с помощью внешнего кузовного ателье. Полностью красный кожаный салон получен из шорной мастерской Дингольфинга, в то время как другие элементы, по всей видимости, заимствованы из линейки 8 серии.

Этот полноприводный двухместный автомобиль оснащен 4,4-литровым двигателем V8 S63 от BMW M8. Хотя BMW не раскрывает выходную мощность, она, вероятно, будет соответствовать 617 лошадиным силам M8 Competition. Выпуск этого автомобиля в производство был давней мечтой для Адриана Ван Хойдонка, главного конструктора BMW Group. В прошлых интервью он выражал свою заинтересованность в исследовании крайне ограниченных серий специальных моделей, демонстрируя возможности своей команды дизайнеров, когда у них больше творческой свободы, чем при серийном производстве автомобилей.