Юрист рассказал, на какой срок лишат водительских прав за скрытие номеров

За скрытие номеров автомобиля с помощью специального оборудования можно лишиться водительского удостоверения на срок 1-1,5 года. Об этом рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

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В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

Юрист отметил, что в этом случае альтернативная мера в виде штрафа не предусмотрена, а сами устройства будут конфискованы. Аналогичное наказание будет применяться за повторное вождение без номеров.

Номерные знаки могут скрывать несколькими способами. Чаще всего номера прикрывают листком бумаги или грязью. Это может происходить не по вине владельца автомобиля, однако есть те, которые используют специальные устройства для смены и сокрытия номеров, пояснил Хаминский.

Таким образом водители хотят уклониться от уплаты парковки или штрафов за нарушения правил дорожного движения, при этом юрист заявил, что установка спецустройств создает большую общественную опасность, так как может указывать на систематическое нарушение правопорядка.

С введением нового закона в статью 12.2 КоАП добавят новую часть, согласно которой использование таких устройств расценивается как самостоятельное правонарушение, добавил юрист.

14 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до полутора лет за скрытые номера на авто.