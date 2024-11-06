Эксперт объяснил, почему Volkswagen может не пережить кризис

Недавно стало известно, что Volkswagen решился на "антикризисный" шаг - закрыть минимум три завода в Германии и сократить десятки тысяч человек, чтобы сэкономить 4 миллиарда евро. Подобного не было за все 87 лет истории компании. Что может случиться с автоконцерном дальше?

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Как рассказал порталу "АвтоВзгляд" доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев, европейский автопром не первый год пребывает в кризисе. Причин для этого несколько. Первое - курс руководства Евросоюза на отказ от поставок дешевых энергоносителей из России. На протяжении полувека они были залогом экономической конкурентоспособности Германии и других европейских стран.

Также, по словам экспертов, резко ослабли позиции западного автопрома на рынке Китая. Это касается, в том числе, предприятий, которые успешно работали в КНР десятки лет. Доля немецких концернов - Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz - на китайском авторынке, с учетом "дочерних" брендов, за пять лет упала с 25% до 14%. Автопром Китая растет семимильными шагами, это касается и электромобилей, и авто с двигателями внутреннего сгорания - они становятся более экономичными и экологичными.

Еще одна причина - ужесточение с 2025 года в ЕС требований к среднему содержанию углекислого газа в выхлопах машин с ДВС. Европейскому автопрому придется заплатить штраф в 15 млрд евро. Резко увеличить выпуск электромобилей не получится, автозаводам нужно будет сократить производство транспортных средств на 2,5 млн штук. В итоге крупные концерны вынуждены закрывать заводы.

По мнению Арефьева, единственная альтернатива для европейских производителей - рынок США. В Штатах дешевые энергоносители и работает "Закон о снижении инфляции", концерны уже переносят туда свои производство. Но, по сути, это последний шанс сохранить одну из ведущих ролей в мировой автоиндустрии.

Эксперт отмечает, что американский потенциал и экспортный потенциал - не резиновые. Тем более, что в США также развивается кризис перепроизводства в отрасли. Так что все это может обернуться для Volkswagen острой конкуренцией, которая приведет к закату бренда.