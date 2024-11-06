Объявлено, когда закончится строительство самого проблемного участка ЦКАД

Автодор: обход деревни Малые Вязёмы на ЦКАД готов на 80%. В нынешнем исполнении между двумя отрезками западной части ЦКАД составляет один километр: преодолеть «разрыв» можно только по Можайскому шоссе. В этом местке Центральная кольцевая автодорога пересекает белорусское направление железной дороги, а потому здесь регулярно возникают серьёзные заторы.

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Проблему должно решить открытие обхода деревни Малые Вязёмы: его готовность составляет порядка 80%, так что строительные работы на основном ходу планируется завершить до конца 2024 года.

Новый отрезок протяжённостью чуть более 4 километров включает пять искусственных сооружений, плюс несколько разязок — с Петровским шоссе, Ямской улицей и возле Голицынской птицефабрики.

Участком между Можайским и Минским шоссе каждые сутки пользуется от 60 до 100 тысяч водителей. С открытием обхода улучшится транспортное сообщение Одинцово, Звенигорода, Голицына, Истры и Кубинки.

После того, как новый участок будет открыт для движения транспорта, на преодоление этого отрезка вместо нынешних двух часов будет достаточно всего 15 минут.

Кстати, «Автодор» ввёл ограничение скорости на трассах «Нева» и «Дон»: с 28 октября государственная компания изменила скоростной режим на двух федеральных магистралях.