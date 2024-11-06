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Дилеры запустили продажи Dacia Sandero за 2,4 млн рублей. Авто сняли на фото

Российские дилеры запустили продажи хэтчбека Dacia Sandero нового поколения в исполнении Stepway. Автомобили поставляются в Россию по схеме параллельного импорта и стоят 2,4 млн рублей.

В России замечен в продаже новый хэтчбек Dacia Sandero по приятной цене
© Dacia

Автомобиль европейской сборки прошел русификацию и оплату всех необходимых пошлин, в том числе утильсбор. Хэтчбек достаточно хорошо оснащен. В распоряжении водителя будет кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, мультируль с отделкой кожей, мультимедийная система с большим экраном, навигацией и Bluetooth.

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Также в комплектацию входят две подушки безопасности, системы ABS, EBD и ESP. Аналогичную модель планировали собирать на АвтоВАЗе до ухода из России компании Renault. В России было собрано всего несколько пробных моделей Renault Sandero. Судьба собранных в России прототипов неизвестна.

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