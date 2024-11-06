Автоэксперт рассказал, чем опасен для машины дешевый бензин АИ-92

Директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Changan" Александр Солончук рассказал "Российской газете", чем опасен для машины дешевый АИ-92.

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"АИ-92 вполне подходит для большинства современных двигателей, и если разово использовать бензин этого сорта вместо АИ-95, то с мотором ничего не случится. Однако его использование может быть опасным в следующих случаях:

- Если для работы двигателя необходимо топливо с более высоким октановым числом, то использование АИ-92 с низким октановым числом может привести к детонации, что повредит мотор.

- Для производительных двигателей с высоким сжимаемым отношением АИ-92 может вызывать снижение мощности и экономичности.

- Использование АИ-92 вместо рекомендованных АИ-95 или АИ-98 может привести к образованию нагара на клапанах, повреждению поршней и блоков цилиндров и ухудшению работы системы впрыска.

Поэтому нужно следовать рекомендациям производителя автомобиля по выбору топлива", - отметил специалист.

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