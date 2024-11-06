Общественные контролеры опекают дороги в Карелии

В Карелии общественные контролеры на дорогах работают с 2016 года. Они выезжают как сами, так и с дорожниками. Задействованы на разных этапах строительства и ремонта: от формирования перечня объектов на год до приемки.

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Общественный контролер Владимир Иванов вместе со специалистами Управления автодорог осмотрел ремонт в Олонецком районе. Они оценили качество покрытия, обочин, кюветов, а также остановок и карманов. Здесь проводились работы на дорогах Куйтежа - Верховье, Ильинский - Андрусово.

Владимир вместе со специалистами управления изучали наличие дефектов, специальной рейкой измерили ровность нового дорожного полотна. Если были замечания, фиксировали. "Я сам водитель, поэтому замечаю, сколько автодорог в нашем районе привели в порядок. Если есть замечания, сразу их отмечаю и передаю в Управление автодорог республики. Смотрю и на зимнее содержание. Все мои обращения обрабатываются оперативно", - рассказал Владимир Иванов. Осмотрели и другие направления, на которых использовали современные технологии: Новинка - Тигвера, Видлица - Верхняя Видлица.

Кстати, в прошлом году общественные контролеры совершили 100 выездов на объекты ремонта, в том числе совместно с представителями заказчиков работ. В нынешнем году инспекция общественников продолжается.