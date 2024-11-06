В ОАЭ заработал новый сайт по продажам автомобилей Lada

Раскрыты цены на Lada в ОАЭ: Granta стоит почти 2 миллиона рублей. Lada запустила локальный сайт в ОАЭ на английском языке, там приведена стоимость пяти моделей российской марки — это весь актуальный модельный ряд АвтоВАЗа на сегодняшний день. Цены значительно выше, чем в России: например, седан Granta оценен в 71,4 тысячи дирхамов, что в пересчете на рубли по текущему курсу составляет 1,9 миллиона.

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АвтоВАЗ анонсировал запуск бренда Lada в Объединенных Арабских Эмиратах еще летом этого года. Тогда глава компании Максим Соколов заявил, что автопроизводитель нацелен на выход на зарубежные рынки, и добавил, что соглашение с одним из дилерских центров Дубая о продажах уже подписано, и партия машин продана местному дилеру для проведения тестовых испытаний.

Согласно опубликованным на сайте прайс-листам, за Vesta просят от 88,7 тысячи дирхамов (2,37 миллиона рублей), универсал Largus обойдется минимум в 69,7 тысячи дирхамов (1,86 миллиона рублей), классическую Niva Legend можно купить за 67 тысяч дирхамов (1,79 миллиона рублей), а Niva Travel — за 81,7 тысячи дирхамов (2,18 миллиона рублей). Самая же дорогая модель Lada в ОАЭ, как и в России, — это Vesta Cross Sportline, которая стоит 98,71 тысячи дирхамов, или 2,64 миллиона рублей по актуальному курсу.

К концу десятилетия АвтоВАЗ намерен выйти на экспортные продажи на уровне около 100 тысяч машин в год и ежегодно производить по миллиону автомобилей.