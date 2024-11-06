Michelin закроет два завода во Франции

Michelin закрывает заводы во Франции из-за финансовых проблем. На фоне кризиса в европейском автосекторе на крайние меры решила пойти еще одна компания — производитель шин Michelin. Как пишет Reuters, он собирается закрыть два французских предприятия, что приведет к увольнению более тысячи рабочих. Причина — возросшая конкуренция со стороны азиатских фирм, приведшая к перепроизводству. Также играют роль инфляция и рост цен на электричество.

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Основанная 135 лет назад компания закроет предприятия в Шоле и Ванне на западе Франции. В первом, где в основном производятся шины для легких грузовиков, работают 955 человек, а во втором, изготавливающем металлические каркасы, — 299. Рабочие уже начали бастовать против грядущего закрытия.

Сейчас оба завода отправлены в простой, который продлится до 11 ноября. За это время руководство и профсоюзы должны обсудить перспективы.

Премьер-министр Франции Мишель Барнье выразил сожаление по поводу решения Michelin и заявил, что сокращенным работникам нужно будет помочь всеми доступными способами. Он также напомнил о кризисе всего европейского автопрома и призвал к более решительно защищать его от «недобросовестной иностранной конкуренции».

В прошлом году Michelin объявила о закрытии двух немецких заводов, производящих шины для большегрузов. В октябре 2024-го она сократила прогноз годовой прибыли.

Еще один гигант, оказавшийся в трудном положении — Volkswagen — идет на беспрецедентные меры ради экономии. Он собирается впервые закрыть заводы в Германии, сократить зарплаты и отменить бонусы старейшим сотрудникам.