Модели Omoda подорожали в России

В России подорожали все модели Omoda. Кроссовер C5, седан S5 и его «заряженная» версия S5 GT прибавили по 30—40 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Кроме того, S5 GT лишился комплектаций Neo и Ultra 2023 года, так что в гамме остался только вариант Tech за 2 429 900 рублей.

Марка Omoda в ноябре повысила цены на весь модельный ряд в России. Стоимость автомобилей увеличилась на 30—40 тысяч рублей в зависимости от комплектации, о чем «Автоновости дня» узнали во время регулярного мониторинга прайс-листов суббренда Chery. Так, Omoda C5 во всех версиях прибавил по 40 тысяч рублей. Итог: стоимость теперь варьируется от 2 319 900 до 3 209 900 рублей, тогда как раньше за кроссовер просили от 2 279 900 до 3 169 900 рублей.

Седан Omoda S5 в единственной комплектации Classic подорожал на 30 тысяч рублей и теперь обойдется в 2 079 000 рублей, хотя прежде его можно было купить за 2 049 000 рублей. Судя по прайс-листу, GT-версия S5 лишилась комплектаций Neo и Ultra 2023 года выпуска. Отныне седан доступен только в исполнении Tech за 2 429 900 рублей, что на 30 тысяч рублей дороже, чем ранее.

Ранее Omoda объявила, что привезет в Россию две новинки. Первая — это рестайлинговый C5, вторая — кроссовер C7, который ожидается в первом полугодии 2025 года. По габаритам C7 больше C5. Он будет оснащен двигателем 1.6 Acteco в паре с семиступенчатым «роботом» DCT, передним либо полным приводом.

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