Kia презентовала три концепта 2025 года

Kia презентовала 3 концепта 2025 года, один из которых – 600-сильный кроссовер EV9.

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Два новых электромобиля появятся в 2025 году в линейке Kia – модели EV2 и EV9 GT займут свое место на крайних позициях семейства корейского бренда с нулевым уровнем выбросов. Один из электрокаров будет самым доступным, а второй – самым мощным. Кроме того, бренд модернизирует один из самых популярных кроссоверов в мире в C-сегменте – Sportage.

Автомобиль изменится внешне, салон тоже обновится. Длина компактного электрического вседорожника Kia составит примерно 4 метра (на 30 см меньше, чем его предшественник EV3). Размер колесной базы 2,56 м. Кроссовер получит два варианта батарей: емкостью 42 кВт/ч с химическим составом LFP (литий-железо-фосфат) и аккумулятор NMC емкостью 62 кВт/ч (никель, кобальт, марганец), они обеспечат запас хода 300 и 440 километров соответственно по циклу WLTP.

Конкурентами EV2 называют VW ID.2, Cupra Raval и Fiat Grande Panda. После модернизации Kia Sportage изменится в передней части кузова, бестселлер получит новую светотехнику, решетку радиатора, бампер, а также новые задние фонари. Двигатель останется прежним, а вот список гибридных силовых установок могут расширить.

Флагманский вариант самого большого и дорогого кроссовера Kia EV9 станет еще более крутым. Дизайном он будет отличаться от простого SUV некоторыми внешними деталями, основное отличие будет в более мощном двойном электромоторе мощностью более 600 л.с. Разгоняться до первой «сотни» EV9 GT будет за 4 секунды.