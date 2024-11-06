Рестайлинг принес большому кроссоверу Ford Equator новую технику

Обновленный трехрядный паркетник дебютировал в виде подзаряжаемого гибрида. Причем на данный момент бензоэлектрический вариант – единственный, заявленный для модели. Будет ли у рестайлингового Экватора «традиционная» версия – пока неизвестно.

Семиместный кроссовер Ford Equator в строю с 2021 года. Его выпускают и продают исключительно в Китае, производство налажено на заводе СП Форда и местной компании JMC (Jiangling Motors Corporation). В прошлом году трехрядный SUV слегка модернизировали. Теперь же пришло время для полноценного рестайлинга. На сертификационных фото такой Equator засветился еще в мае, а на днях в Поднебесной провели первый показ для представителей СМИ.

Паркетник получил новые бамперы и радиаторную решетку. Еще заменили головную оптику. Фары вдобавок отныне объединяет диодная полоска, над которой красуется надпись с названием модели. Другими стали и задние фонари. Наконец, пересмотрена палитра цветов кузова. Длина Ford Equator увеличилась на 15 мм до 4920 мм, колесная база – прежние 2865 мм.

В салоне установили иные руль и кресла, плюс появились новые материалы отделки. Как и раньше, Ford Equator имеет табло, то есть помещенные в единый корпус виртуальную приборку и тачскрин мультимедийной системы.

Трехрядный кроссовер впервые представлен в виде подзаряжаемого гибрида PHEV. В состав установки модели вошли бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), 218-сильный электродвигатель и батарея CATL. Китайцы пишут, что суммарная отдача системы составляет 367 л.с. и 555 Нм. А вот емкость аккумулятора пока не раскрыта. Отметим, в сертификате рестайлингового Ford Equator «традиционной» версии не было – не исключено, что паркетник с новым дизайном будет доступен только с гибридной установкой – по крайней мере, какое-то время. Дореформенный Экватор оснащается бензиновым турбомотором 2.0 (224 л.с.), который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае исключительно передний.

Публичную премьеру обновленного Ford Equator проведут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 15 ноября.

Между тем у Экватора еще имеется укороченный пятиместный вариант. Причем в отличие от трехрядного паркетника он является по-настоящему глобальной моделью: в КНР короткий кроссовер зовется Equator Sport, тогда как в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии он носит имя Territory. Так вот, предназначенный для Китая пятиместный Ford Equator Sport тоже недавно обновили, модель уже вышла на рынок. Сейчас этот паркетник доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 (170 л.с.) и 7DCT. А скоро клиентам предложат еще и подзаряжаемый гибрид – такой Equator Sport продемонстрировали вместе с рестайлинговым старшим братом. По предварительным данным, короткий паркетник получил ту же начинку, что и Equator PHEV.