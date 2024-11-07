Энтузиасты модифицировали Chevrolet K5 Blazer 1972 года

Что получится, если объединить кузов сильно модифицированного Chevrolet K5 Blazer 1972 года с 6,2-литровым LS3 V8, новой трансмиссией и длинным списком других современных усовершенствований, и все это на шасси Toyota Tacoma 2016 года? На выходе мы получим внедорожник под названием «Tuka», который воплотила в жизнь компания Ringbrothers, дебютировав на выставке SEMA в Лас-Вегасе.
Американская фирма имеет богатый опыт в модернизации и восстановлении культовой классики, и это действительно видно на примере этого Blazer. Оригинальное шасси внедорожника заменили на шасси от современного Toyota Tacoma 2016 года. Внедорожник также получил модернизированную подвеску King, разработанную для Tacoma, а также стабилизаторы поперечной устойчивости и рулевую рейку Toyota.
Хотя шасси японское, двигатель тут американский: LS3, который выдаёт 525 л. с. и 660 Нм крутящего момента. Он соединен с автоматической коробкой передач Bowler Tru-Street GM 4L60E и раздаточной коробкой NP208.
Потратив более 3700 часов на создание этого проекта, Ringbrothers также значительно модернизировали кузов автомобиля. Задний борт и боковины кузова были подняты на 5 см, установлена новая стеклопластиковая крыша с панорамным стеклом, а заднее стекло было позаимствовано у Jeep Wrangler.
Полностью черная окраска, контрастирующая с некоторыми едва заметными оранжевыми акцентами придает внедорожнику свирепый вид. 18-дюймовые диски от HRE с темно-бронзовым покрытием завершают образ.
Gabe\'s Custom Interiors было поручено переделать салон K5, и они сделали это с помощью передней панели из углеродного волокна, новых приборов, напечатанных на 3D-принтере рычагов трансмиссии и рулевого колеса из углеродного волокна. Ringbrothers также установили камеру заднего вида, систему HVAC Vintage Air Gen IV и кастомную аудиосистему.
«Почти каждая деталь этого Blazer изготовлена на заказ», — сказал о проекте соучредитель Ringbrothers Майк Ринг. «Мы хотели не оставить камня на камне, чтобы создать что-то совершенно уникальное, предназначенное для дорог и неизведанных троп. Этот грузовик создан для вождения со стилем и современным комфортом. Ничего из этого не было бы возможно без наших надежных партнеров BASF, Dynamat, Gentex Corporation и HRE Wheels, которые помогли нам реализовать наше видение и воплотить характер этой сборки в жизнь».