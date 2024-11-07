Энтузиасты модифицировали Chevrolet K5 Blazer 1972 года

Что получится, если объединить кузов сильно модифицированного Chevrolet K5 Blazer 1972 года с 6,2-литровым LS3 V8, новой трансмиссией и длинным списком других современных усовершенствований, и все это на шасси Toyota Tacoma 2016 года? На выходе мы получим внедорожник под названием «Tuka», который воплотила в жизнь компания Ringbrothers, дебютировав на выставке SEMA в Лас-Вегасе.

© carakoom

Американская фирма имеет богатый опыт в модернизации и восстановлении культовой классики, и это действительно видно на примере этого Blazer. Оригинальное шасси внедорожника заменили на шасси от современного Toyota Tacoma 2016 года. Внедорожник также получил модернизированную подвеску King, разработанную для Tacoma, а также стабилизаторы поперечной устойчивости и рулевую рейку Toyota.

Хотя шасси японское, двигатель тут американский: LS3, который выдаёт 525 л. с. и 660 Нм крутящего момента. Он соединен с автоматической коробкой передач Bowler Tru-Street GM 4L60E и раздаточной коробкой NP208.

Потратив более 3700 часов на создание этого проекта, Ringbrothers также значительно модернизировали кузов автомобиля. Задний борт и боковины кузова были подняты на 5 см, установлена новая стеклопластиковая крыша с панорамным стеклом, а заднее стекло было позаимствовано у Jeep Wrangler.

Полностью черная окраска, контрастирующая с некоторыми едва заметными оранжевыми акцентами придает внедорожнику свирепый вид. 18-дюймовые диски от HRE с темно-бронзовым покрытием завершают образ.

Gabe\'s Custom Interiors было поручено переделать салон K5, и они сделали это с помощью передней панели из углеродного волокна, новых приборов, напечатанных на 3D-принтере рычагов трансмиссии и рулевого колеса из углеродного волокна. Ringbrothers также установили камеру заднего вида, систему HVAC Vintage Air Gen IV и кастомную аудиосистему.