Omoda подняла цены на авто

Марка Omoda отредактировала цены своих модели. Стоимость бестселлера бренда — кроссовера Omoda C5 — во всех исполнениях выросла на 40 000 рублей. Таким образом, чтобы стать владельцем «поднебесного» вседорожника, после ноябрьского подорожания придётся отдать минимум 2 319 900 рублей.

Как обратило внимание издание «Автоновости дня», вторая модель марки — седан Omoda S5 прибавил 30 000: в единственно доступной комплектации Classic четырёхдверку отныне предлагают минимум за 2 079 000 рублей.

Такая машина оснащена 113-сильным 1,5-литровым атмосферником и вариатором. Кстати, до начала сентября покупателям были доступны четыре комплектации, но затем маркетологи «отсекли» малопопулярные варианты.

Кстати, у родственной Omoda S5 GT тоже осталась всего одна версия — Tech за 2 429 900 рублей, что на 30 000 рублей дороже, чем ранее. За приставкой GT скрывается 147-сильный турбированный двигатель вместо атмосферного.

Кстати, марка Chery тоже поменяла цены на большинство своих моделей: её российский офисрегулярно переписывает ценники, чтобы отвечать требованиям рынка. Притом машины не всегда дорожают!