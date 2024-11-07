В России в полтора раза выросло число аварий с электросамокатами

В России продолжает расти количество ДТП с электросамокатами. С января по сентябрь 2024 года произошло 3890 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — самокатами, моноколесами и прочим. Это на 47,2 процента больше, чем за тот же период 2023 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения МВД. При этом положительный тренд есть: рост аварийности слегка замедлился по сравнению с прошлыми годами.

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Лидирует по числу ДТП традиционно Москва. За первые девять месяцев года в столице произошло более тысячи инцидентов с электросамокатами, в которых погибло 11 человек. Далее следуют Тюменская область, Санкт-Петербург и Красноярский край.

Участники большинства аварий — прокатные самокаты. За год их доля в ДТП выросла с 51,8 процента до 66. При этом личных самокатов в стране больше, чем кикшеринговых, отмечают в Ассоциации операторов микромобильности (АОМ). По данным Минтранса, в собственности у россиян более полумиллиона устройств, а в парках шеринга числятся порядка 300 тысяч.

Рост числа ДТП, а также пострадавших и погибших замедляется. В 2021 году было зафиксировано чуть больше 400 происшествий, в 2022-м — уже 838, а в 2023-м аварийность выросла втрое, до 2647 аварий.

Согласно новому проекту Минтранса, электросамокаты придется регистрировать в специальном реестре. Также самокатчики должны будут останавливаться по требованию полицейских и проходить медосвидетельствование. Кроме этого, власти хотят запретить кататься на СИМ пользователям младше 16 лет.