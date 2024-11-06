"Москвич" вернулся в топ-10 самых популярных авто

Бренд Москвич снова попал в десятку бестселлеров российского авторынка.

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По итогам продаж новых легковых автомобилей в России на неделе с 28 октября по 3 ноября (44 неделя 2024 года) хозяев обрели 712 автомобилей Москвич. Такая цифра позволила марке вернуться в топ-10 российского авторынка, из которого неделей ранее Москвич вылетел.

Теперь же, вернувшись в список бестселлеров, он выбил из первой десятки Тойоту, которая, несмотря на свое нынешнее положение в РФ, умудрилась продержаться в рейтинге три недели подряд! Причем Москвич попал сразу на девятое место, а замкнул новый список Exeed.

Что касается лидирующей группы, то тут продукция АВТОВАЗа по-прежнему вне конкуренции: за недели машины Lada разошлись тиражом 9611 экземпляров. Далее – уже привычная большая китайская четверка: Haval (5563 шт.), Geely (3432 шт.), Chery (3295 шт.) и Changan (2053 шт.). Во второй пятерке – Belgee (1099 шт.), Omoda (909), Jetour (819), Москвич (712) и Exeed (689). Источник: Автостат