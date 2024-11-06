В России снова вернутся к обсуждению снятия запрета на метанол в «незамерзайке».

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Прошедший первое чтение законопроект об обороте метанола снова вернется в повестку. Регуляторы намерены запустить обсуждение использования этого спирта при производстве стеклоомывающей жидкости. Для контроля над этим сегментом эксперты и непосредственные участники отрасли предлагают использовать аналог ЕГАИС или систему «Честный знак».

Снятие запрета будет выгодно и производителям метанола тоже – дело в том, что из-за санкций они лишились крупнейшего рынка сбыта Европы.

В Минпромторге считает необходимым вернуться к обсуждению вопроса о применении метанола в стеклоомывающей жидкости после принятия законопроекта об обороте метанола и денатурации (добавление присадок для окрашивания и изменения вкуса) этого спирта. Такой ответ ведомства получили в Национальном автомобильном союзе (НАС) на их запрос. Напомним, представители НАС в конце октября обратились с просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину снять запрет на использование метанола в стеклоочистителе.