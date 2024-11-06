Запчасти для премиальных автомобилей резко подорожали за месяц

Набор автозапчастей по страховой корзине (включает детали, часто используемые при восстановлении машин после ДТП) для автомобилей премиум-марок значительно подорожал в октябре 2024 года. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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«Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для премиальных некитайских легковых автомобилей от агрегаторов. В октябре текущего года по сравнению с сентябрем средняя цена на оригинальные запчасти выросла на 8,2%», — отмечается в исследовании.

По данным НАПИ, колесные диски за месяц подорожали на 30%, до 141,4 тыс. рублей. Задние бамперы выросли в цене на 18%, до 139,4 тыс. рублей. Также более чем на 16% увеличилась средняя цена левой передней двери, она составила 281,8 тыс. рублей. Кроме того, на 13% и 11% соответственно за месяц подорожали фары и задние фонари для премиальных иномарок.