Автоэксперт прогнозирует рост цен на машины на 5-10%

1 октября утилизационный сбор на иномарки был увеличен на 70-80%. В то же время рынок автомобилей остается стабильным, так как импортеры стараются сдерживать рост цен. Но в самое ближайшее время произойдет подорожание машин, сообщил "Известиям" независимый эксперт Алексей Тузов.

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Увеличение утильсбора - это инициатива Минпромторга, которая направлена на защиту отечественных производителей. В настоящее время доля отечественного автопрома на рынке составляет примерно 20-25 %. Правительство заинтересовано в увеличении доли до 40-50% к 2030 году. Но китайские компании готовы инвестировать в локализацию производства, чтобы избежать оплаты утильсбора и продолжить успешно конкурировать в массовом сегменте.

Эксперт полагает, что большого скачка цен следует ожидать в марте-апреле 2025 года, когда в РФ будет поставлена очередная партия новых китайских автомобилей. Сегодня же у дилеров еще много машин 2023-2024 годов, так что серьезного увеличения стоимости не планируется.

С начала октября цены выросли у большинства китайских брендов: Chery, Geely и Tank обновили свои прайс-листы на 30-100 тысяч рублей в зависимости от моделей.

"При этом отечественные производители пока не поднимали цены, что способствует стабилизации рынка даже после увеличения утильсбора", - подчеркнул Тузов.

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