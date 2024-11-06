Mercedes отзывает седаны S-Class из-за дефекта в системе экстренной связи.

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Компания Mercedes-Benz анонсировала отзывную кампанию некоторых седанов S-Class 2021 года в США. Причиной отзыва стал сбой в работе системы экстренного вызова eCall. Речь идет о модели 223-й серии, в котором установленное программное обеспечение модуля связи не соответствует требованиям.

Выявленный дефект грозит проблемами при передаче данных и вызову помощи в случае возможной аварии. Отмечается, что при неисправности автовладелец увидит на мониторе автомобиля предупреждение «SOS не готов» или «не работает». Все владельцы указанной модели до 24 декабря получат уведомления с предложением записаться на бесплатное обновление программного обеспечения у дилеров.

В компании заверяют, что на устранение неполадки понадобится не более 30 минут. Поставщиком модуля связи является компания Continental Automotive Hungary Kft. На текущий момент Mercedes-Benz USA пока не зафиксировал ни одной жалобы или инцидента, связанных с обнаруженной неисправностью.