Представлен крутой Toyota RAV4, подготовленный для участия в ралли

Toyota RAV4 превратили в раллийный RAV-X. К выставке тюнинга SEMA-2024, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, Toyota подготовила концептуальный шоу-кар RAV-X на базе серийного RAV4: кроссоверу увеличили дорожный просвет, заменили штатные амортизаторы на регулируемые и доработали экстерьер в стиле внедорожников, участвующих в ралли-рейде «Дакар».

© Motor.ru

Проект реализовал отдел комплектующих и аксессуаров Toyota.

За основу взяли гибридную версию обычного RAV4 2024 модельного года с 302-сильной установкой. Кроссовер оснастили изготовленными на заказ коваными алюминиевыми передними рычагами, увеличили дорожный просвет на 51 миллиметр и расширили колею на 160 миллиметров.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Кроме того, RAV-X получил регулируемые амортизаторы и семнадцатидюймовые кованые алюминиевые диски, «обутые» в резину 265/65R17.

По словам Майка Триппа, вице-президента группы маркетингового подразделения Toyota Motor North America, RAV-X — это «больше, чем просто концепт». «Шоу-кар демонстрирует, каким крутым и авантюрным может быть кроссовер», — заявил он. Это можно расценить, как намек на следующее поколение модели, которое в настоящее время находится в разработке.

В начале этого года стало известно, что RAV4 нового, шестого поколения, фигурирующий под кодовым обозначением XA60, не превратится в электрокар. По слухам, он окажется крупнее актуального кроссовера, а дизайн будет выполнен в духе C-HR второй генерации: с носовой частью hammerhead («рыба-молот») и С-образными фарами. Инженеры работают над обновлением имеющейся линейки моторов, которые достанутся и новому RAV4: он сохранит двигатель внутреннего сгорания и PHEV-установку. Премьера Toyota RAV4 шестого поколения ожидается в 2026 году.