Китайские машины обвинили в росте цен на такси в России

Доцент Максимов обвинил в росте цен на такси китайские машины. В ближайшее время стоимость таксомоторных перевозок на территории страны будет повышаться. По мнению доцента кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Максимова, виноваты в этом ненадёжные автомобили из КНР.

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Ранее стало известно, что перевозчики жалуются на качество китайских машин, а также сокращённый по сравнению с корейскими и европейскими аналогами срок службы.

Эксперт отметил, что нагрузка на транспорт, задействованный в пассажирских перевозках, значительно выше, чем у тех, которые используются семьями или в других отраслях бизнеса. Помимо этого, зачастую таксомоторные компании и перевозчики сами экономят на автомобилях, и стараются взять более бюджетные модели.

По его словам, автомобилям такси чаще требуется техобслуживание, замена основных расходников, плановые и внеплановые осмотры. И, если «стратегический подход победит сиюминутную алчность»,а у производителей не возникнет проблем с поставками комплектующих, срок службы сократится с более привычным россиянам автопарком в пределах от 25% до 40%.

Тем не менее, сокращение срока службы автомобилей Максимов назвал одним из факторов, напрямую влияющих на прибыльность бизнеса и, как следствие, на тарифы для пассажиров такси.

Он также напомнил, что именно техника из Поднебесной будет замещать выбывающие по сроку службы машины такси из Европы, Японии и Южной Кореи.