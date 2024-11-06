В России появился бюджетный седан Mazda 3 в комплектации Quality за ₽ 3,44 млн.

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Самый доступный японский седан Mazda 3 вернулся на рынок России, теперь модель завозят в нашу страну по схеме параллельного импорта.

Один из российских дилеров выставил на продажу новый автомобиль 2024 года выпуска, Mazda 3 оснащена атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 л мощностью 158 л.с. и 202 Нм максимального крутящего момента. В паре с силовым агрегатом работает классический 6-скоростной «автомат».

Седан Mazda 3 представлен в комплектации Quality в которой заявлены: антиблокировочная система, система контроля слепых зон, датчик давления в шинах, подушки безопасности водителя с защитой коленей, боковые передние подушки безопасности, оконные шторки безопасности, круиз-контроль, а также электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения и другие полезные опции. Продавец предлагает Mazda 3 по цене 3,44 млн. рублей.