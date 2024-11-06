Эксперт порекомендовал к покупке подержанный Lada Largus за 900 тысяч рублей

При бюджете 900 тысяч рублей и потребности в надежном семейном автомобиле эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов рекомендовал обратить внимание на Lada Largus.

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За эту сумму на рынке встречаются автомобили 2019-2020 годов выпуска, предлагаются Cross-версии с увеличенным клиренсом.

"Ларгус" можно купить с восьмиклапанником 1.6 литра мощностью 87 л.с. и 16-клапанным двигателем (106 л.с.). Такие моторы безальтернативно работают с 5-ступенчатой МКП.

По мнению Виноградова, оба агрегата надёжны, но не стоит затягивать с заменой ремня ГРМ, а в случае с "восьмиклопом" лучше принудительно поменять помпу и приводной ремень.

Вопросов к надежности МКП нет.

"Как и к ходовой части. Она прекрасно справляется даже с самыми плохими дорогами", - сказал Виноградов.

В числе слабых сторон Lada Largus специалист отметил тесный третий ряд (но, скорее всего, ценник такого варианта будет за 1 млн рублей), качество материалов отделки и удобство посадки. Несомненный плюс - грузовые возможности "Ларгуса".

В настоящее время в продаже у дилеров Lada только фургоны и 5-местные универсалы. Пассажирская версия предложена с моторами мощностью 90 и 106 л.с. по цене от 1 660 000 рублей, для фургона доступен только 90-сильный мотор, цена на коммерческий вариант модели начинается от 1 670 000 рублей.

Также в семейство Largus теперь входит электрический e-Largus стоимостью почти 3 млн рублей с учётом госсубсидий.

До конца года АвтоВАЗ обещал запустить производство 7-местных "Ларгусов".