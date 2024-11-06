Прошла премьера кроссовера Skoda Kylaq за 1 млн рублей

В рамках стратегии "в Индии и для Индии" Skoda разработала и презентовала новую модель - субкомпактный "паркетник" Kylaq.

© Российская Газета

Модель построена на бюджетной и адаптированной под условия региона платформе MQB-A0-IN, которая также лежит в основе седана Slavia и более крупного кроссовера Kushaq.

С точки зрения дизайна Kushaq - знаковая модель, так как является первой из авто с ДВС, выполненной по канонам новой ДНК Modern Solid, которая характеризуется двухъярусной оптикой с верхними узкими ДХО, "чистыми боковыми поверхностями. До этого в этой стилистике был выпущен Skoda Elroq.

Длина кузова ограничена условиями по налогам: на авто до четырёх метров действуют послабления. Габариты: 3995 х 1783 х 1619 мм, колёсная база - 2566 мм. Объём багажного отделения - 446 литров, при сложенной спинке второго ряда он увеличивается до 1265 литров.

В салоне по центру установлена мультимедиа с экраном 10,1 дюйма и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, приборка - цифровая, на дисплее 8 дюймов. Сообщается, что Skoda Kylaq заявляет для сегмента недоступные ранее функции, в числе которых электрическая регулировка с функцией вентиляции кресел водителя и переднего пассажира. Также есть люк в крыше, беспроводная зарядка, шесть подушек и от 25 до 35 функций активной безопасности.

Кроссоверу положен единственный 1.0 TSI мощностью 116 л.с. и крутящим моментом 178 Нм, трансмиссии - 6-ступенчатая МКП и 6-диапазонный "автомат". Привод - передний.

Skoda Kylaq назвали в компании самой доступной новой "Шкодой" в Индии: цена на кроссовер стартует от 789 000 (919 000 рублей). На местном рынке модель будет конкурировать с Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Maruti Brezza, Hyundai Venue и Kia Sonet.

Тем временем в Индии состоялась премьера ещё одной новинки - седана Suzuki Dzire четвёртого поколения.