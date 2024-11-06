В России сократилось число ДТП с пьяными водителями

В России отмечается сокращение числа ДТП с пьяными водителями. В отчёте Научного центра БДД МВД России указано, что по итогам девяти месяцев текущего года в стране произошло 9 700 ДТП с участием водителей в состоянии какого-либо опьянения или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Этот показатель составляет 10% от всех дорожно-транспортных происшествий с января по сентябрь этого года, при этом доля погибших в них — 21,6%, сообщают «Известия».

За девять месяцев в этих авариях погибли 2 300 человек, что ниже прошлогоднего показателя на 14,7%. Ранения различной степени тяжести получили 12 500 человек, что также меньше статистики за девять месяцев 2023 года на 11,1%.

Отмечается, что в девяти из десяти произошедших ДТП виновниками аварии были именно водители в состоянии опьянения или отказавшиеся от медосвидетельствования. Заметный рост подобных ДТП отмечается в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, республиках Марий Эл и Хакасия, Забайкальском крае, Ростовской, Тюменской и Томской областях.

Отдельно выделены ДТП, в которых водители находились в состоянии наркотического опьянения. Таких аварий за отчётный период зафиксировано 654, что на 15,5% меньше прошлогоднего показателя. В этих авариях погибли 204 человека, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Травмированных при этом на 15,9% меньше — 941.

Больше всего подобных происшествий произошло в Краснодарском, Пермском и Приморском краях, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге.