Половина покупателей новых автомобилей сразу интересуются тюнингом

50% покупателей новых автомобилей сразу интересуются тюнингом
Автодилер «Рольф» открыл направление тюнинга. Важным преимуществом должно стать предоставление гарантии на весь комплекс услуг сроком 1 год. Как стало известно редакции Quto, до наступления нового года планируется ежемесячно обрабатывать около 70 запросов на доработку машин от клиентов.
Клиенты «Рольф Тюнинг» смогут заказать установку колёсных дисков, аэродинамических обвесов, выхлопных систем, акустических и мультимедийных систем, а также перетяжку салона, форсировку двигателя, а также покраску элементов интерьера и экстерьера.
Кроме того, в центре запущен центр детейлинга, в список услуг которого включены керамическая обработка кузова, правка вмятин, локальный окрас кузова, ремонт обивки салона, оклейка кузовных панелей плёнкой, тонировка и бронировка стекол.
Также доступна услуга по установке классического дополнительного оборудования — защиты моторного отсека, подкрылков, брызговиков, противоугонных систем и предпусковых подогревателей.
Ранее «Рольф» раскрыл основные критерии проверки подержанных машин. При осмотре автомобилей б/у существует несколько технических неисправностей, которые покупатель можно диагностировать самостоятельно.