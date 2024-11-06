Половина покупателей новых автомобилей сразу интересуются тюнингом

Автодилер «Рольф» открыл направление тюнинга. Важным преимуществом должно стать предоставление гарантии на весь комплекс услуг сроком 1 год. Как стало известно редакции Quto, до наступления нового года планируется ежемесячно обрабатывать около 70 запросов на доработку машин от клиентов.

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Клиенты «Рольф Тюнинг» смогут заказать установку колёсных дисков, аэродинамических обвесов, выхлопных систем, акустических и мультимедийных систем, а также перетяжку салона, форсировку двигателя, а также покраску элементов интерьера и экстерьера.

Кроме того, в центре запущен центр детейлинга, в список услуг которого включены керамическая обработка кузова, правка вмятин, локальный окрас кузова, ремонт обивки салона, оклейка кузовных панелей плёнкой, тонировка и бронировка стекол.

Также доступна услуга по установке классического дополнительного оборудования — защиты моторного отсека, подкрылков, брызговиков, противоугонных систем и предпусковых подогревателей.

Ранее «Рольф» раскрыл основные критерии проверки подержанных машин. При осмотре автомобилей б/у существует несколько технических неисправностей, которые покупатель можно диагностировать самостоятельно.