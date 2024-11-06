Kia готовит второе поколение кроссовера Seltos

Компания Kia приступила к дорожным тестам второй генерации Seltos. Кроме того, что модель получит другие внешность и салон, она впервые за свою недолгую жизнь обзаведётся гибридной трансмиссией.

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Канал Healer TV, который заметил прототип нового "Селтоса" на одной из парковок, описал автомобиль как "маленький Telluride". Это означает, что кроссовер получит увеличенные фары, размер которых впечатляет даже сквозь камуфляж, и вертикально ориентированные фонари. Также фото функционального прототипа было опубликовано ресурсом Shorts car.

В связи с тем, что электрокары стагнируют, Kia стремиться выпустить как можно больше гибридов, набирающих популярность, поэтому новый Seltos пройдёт через электрификацию. И гибрид также станет альтернативой дизельной модификации, спрос на которую в последнее время был практически околонулевым.

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Предполагается, что Kia Seltos получит ту же гибридную трансмиссию, что Kia Niro и Hyundai Kona: с атмосферным мотором 1.6 литра и электродвигателем, отдача - 141 л.с. и 265 Нм. Возможность подзарядки от внешних источников не предусмотрена, а привод - только передний.

Также Kia работает над электронной системой постоянного полного привода (E-AWD) для гибрида Seltos. Основной прицел таких машин - европейский рынок.

Выпуск нового Kia Seltos запланирован на август следующего года, кроссовер будут производить на заводе Kia Autoland в Кванджу.