Kia выпустит необычный бюджетный кроссовер для Индии

Дебютным рынком для нового паркетника станет Индия. Ожидается, что модель будет доступна как с ДВС, так и в виде электрокара.

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Индийское подразделение Kia распространило тизеры новой модели. Имя пока не объявлено. Местные профильные медиа прочат новинке название Clavis или Syros – видимо, эти наименования ранее были зарегистрированы производителем. Модель позиционируют в качестве SUV, то есть кроссовера. Хотя внешне она больше напоминает микровэн.

Как бы то ни было, у паркетника Kia будет нарочито брутальная внешность. Причем в профиль от «носа» до центральных стоек новинка очень похожа на доступный в Корее крохотный кроссовер Hyundai Casper (в Европе его электроверсия представлена как Hyundai Inster): не исключено, что это ближайшие родственники.

Собственные фишки безымянной модели Kia – диодные «клыки» ходовых огней, L-образные задние фонари и выдвижные ручки дверей. Кстати, замаскированные тестовые образцы уже попадались фотошпионам, так что мы знаем, что кроссу еще достанутся вертикальные блоки фар. Ожидается, что длина модели не превысит четырех метров (показатель Hyundai Casper – 3595 мм), ведь таким машинам в Индии положены существенные налоговые льготы.

По неофициальным данным, паркетник Kia дебютирует с бензиновыми моторами, а позже у него может появиться электрическая версия. Привод же наверняка исключительно передний.

Индийские СМИ считают, что в местной гамме марки новинка займет нишу между кроссоверами Kia Sonet (от 799 900 рупий или 932 000 рублей по актуальному курсу) и Kia Seltos (от 1 089 900 рупий или 1 270 000 рублей). Новый кроссовер будут производить локально, при этом впоследствии его могут отправить на экспорт. В Индии же старт продаж намечен на начало 2025 года.