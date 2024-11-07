Тюнеры собрали хардкорный Land Cruiser Prado

Land Cruiser Prado сделали похожим на огромный конструктор Lego. Modellista — дочерняя компания Toyota, занимающаяся доработкой ее серийных моделей в Японии, — показала свое видение нового Prado 250. Хардкорный внедорожник, в котором непросто распознать исходник, дебютирует на выставке тюнинга SEMA в Лас-Вегасе. Если он понравится публике, Modellista может пустить детали в массовое производство.

© Motor.ru

Проект под названием Modellista Overland Vision Concept получил полную «броню»: крупные бамперы и защиту днища, решетки-протекторы фар, тросы-веткоотбойники и защитные накладки по бокам. Подчеркивает брутальный дизайн передка толстая диодная люстра.

© Modellista

© Modellista

© Modellista

© Modellista

© Modellista

© Modellista

© Modellista

© Modellista

Также Prado достались модифицированный капот, расширенные колесные арки, внедорожные покрышки и багажник на крыше, к которому ведет лестница на задней двери. Его периметр освещен белыми и красными светодиодами. Кроме того, есть два кофра с логотипом Modellista для менее габаритных вещей.

О «технике» Overland Vision Concept не сообщается. Вероятно, она такая же, как у серийного Land Cruiser Prado 250, дебютировавшего летом прошлого года. В США он доступен с турбомоторами на бензине и дизеле, а также с гибридной системой iForce Max на основе «тубочетверки» 2.4. Ее пиковая отдача — 331 сила и 630 Нм крутящего момента.

Еще одной крутой Toyota на SEMA стал RAV4, превращенный в раллийный RAV-X. Кроссоверу увеличили дорожный просвет, заменили штатные амортизаторы на регулируемые и доработали экстерьер в стиле внедорожников, участвующих в ралли-рейде «Дакар». О серийных перспективах проекта неизвестно, но в Toyota намекнули, что у него может кое-что позаимствовать следующий RAV4.