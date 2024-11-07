Стало известно, во сколько обойдется содержание Dongfeng Shine Max за пять лет

Стало известно, во сколько обойдется россиянину содержание аналога Camry от Dongfeng
Стоимость владения седаном Dongfeng Shine Max за пять лет составит 2,15 млн рублей при цене новой машины 2,2 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.
При среднегодовом пробеге в 15 тыс. км автомобиль за пять лет потеряет в цене 773 тыс. рублей. Техобслуживание за это время обойдется в 166,3 тыс. рублей, текущий ремонт — в 72 тыс. рублей. На страхование седана по каско потребуется 605,5 тыс. рублей, на ОСАГО — 101,5 тыс. рублей. Еще 294 тыс. рублей потребуется на топливо, а зимние шины и шиномонтаж суммарно обойдутся в 88,6 тыс. рублей.
Остаточная стоимость седана в комплектации Comfort с турбомотором 1.5 мощностью 199 л.с. и роботизированной трансмиссией составит 1,43 млн рублей.