В Японии полностью отреставрировали культовый Nissan GT-R R34. Японская фирма Built by Legends продемонстрировала восстановленное купе Nissan GT-R в кузове R34, которое прошло полный цикл реставрации и доработки. Все работы обошлись мастерам в довольно внушительные 450 тысяч долларов, или почти 44 миллиона рублей по текущему курсу. Можно справедливо заметить, что в такую сумму оценивается аналогичный автомобиль в идеальном состоянии, но тут речь идет о полноценной реставрации до аутентичного состояния, а это всегда недешево.

© Motor.ru

Фирма Built by Legends из Японии провела полную реставрацию культового купе Nissan GT-R в кузове R34. Автомобиль был полностью разобран, его кузов подвергся пескоструйной обработке и перекраске, с усилением в ключевых точках для восстановления жесткости, утраченной за четверть века. Подвеска была собрана заново с использованием новых компонентов, а тормозная система была заменена на более мощную от AP Racing с шестипоршневыми передними и четырехпоршневыми задними суппортами. Также были установлены новые 18-дюймовые колесные диски Rays.

© Built by Legends

© Built by Legends

© Built by Legends

© Built by Legends

© Built by Legends

© Built by Legends

© Built by Legends

© Built by Legends

Под капотом теперь находится двигатель 2.8 MB7 от Mine с двойным турбонаддувом, развивающий 650 лошадиных сил. Этот мощный агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач Getrag, что значительно повышает динамические характеристики автомобиля. Модификации были выполнены таким образом, чтобы сохранить дух оригинального автомобиля, но при этом существенно улучшить его производительность и управляемость.

Ранее стало известно, что из штаб-квартиры компании Nissan в Мельбурне было похищено редкое купе Skyline GT-R R32 1991 года выпуска. Местные СМИ сообщили о краже, не раскрывая деталей происшествия. Nissan активно сотрудничает с полицией для поиска украденного автомобиля и призывает всех, кто может обладать информацией, сообщить в правоохранительные органы.