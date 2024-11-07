В Москве выставлен на продажу "Иж Планета" в идеальном состоянии

В Москве выставлен на продажу мотоцикл «Иж» 1993 года выпуска, сохранившийся в состоянии нового. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

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Продавец просит за 31-летний мотоцикл 700 тыс. рублей. В описании утверждается, что мотоцикл без пробега, никогда не восстанавливался, а его детали не заменялись. При этом «Иж Планета 5» с одноцилиндровым двигателем после покупки был поставлен на учет в ГАИ: к нему прилагается технический паспорт советского образца.

Мотоцикл «Иж Планета 5» выпускался Ижевским машиностроительным заводом с 1987 по 2008 год. Он оснащался двухтактным бензиновым двигателем с одним цилиндром, рабочим объемом 346 куб. см и мощностью 22 л.с., агрегатированным с четырехступенчатой коробкой передач.