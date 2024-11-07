Появилась новая информация о кроссовере Geely Cowboy

Новый внедорожник Geely сняли на фото. Это совсем небольшой автомобиль: его длина — 4442 мм, ширина — 1860 мм, а высота — 1770 мм. Под капотом упрятана полуторалитровая турбочетвёрка отдачей 181 сила, с которой работает семиступенчатый «робот». И хотя китайская компания именует модель «внедорожником», привод — только передний.

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От прежнего «Айкона» новый «Ковбой» отличает эффектный обвес из некрашенного пластика: это расширители колёсных арок, дверные накладки и защита обоих бамперов.

Кроме того, автомобилю полагаются экспедиционный багажник, а также багажный бокс на крышке багажника. За доплатуможно заказать «вездеходные» шины категории АТ.

Как сообщает телеграм-канал E.N. Cars, китайские дилеры уже начали предлагать такие машины: в максимальной версии вседорожник стоит 14 000 долларов (примерно 1 375 000 рублей).

«Нет ни рамы, ни полного привода. Доехать до пляжа по грунтовой дороге или до первого сугроба Geely Cowboy сможет», — справедливо отмечают авторы канала.

Между тем, Geely открывает продажи обновлённого кроссовера Okavango: новинка отличается наличием дополнительного оборудования.