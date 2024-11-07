Руководство концерна Volkswagen пытается не замечать бастующих рабочих

Рабочие завода Volkswagen в Оснабрюке провели очередную забастовку. Рабочие, которые не поддерживают решение руководства, вышли уже на вторую забастовку в течение последних недель. Кроме прочего, они требуют повышения зарплат на 7%. И это после того, как сотрудников оповестили о сокращении зарплат, премиальных и поощрительных выплат, бонусов и надбавок. В компании говорят, что требования протестующих нереалистичны.

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Напряженность вокруг Volkswagen растёт. Впервые за несколько десятилетий в Германии предпринимаются попытки сократить расходы и закрыть заводы.

Завод в Оснабрюке, на котором работают около 2 300 сотрудников, производит автомобили Porsche Cayman и Boxster, а также кабриолет Volkswagen T-Roc. Но уже объявлено, что сборка кабриолета будет прекращена уже в следующем году, а производство следующих поколений Cayman и Boxster будет перенесено на заводы в Штутгарте и Цуффенхаузене.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что к кризису и закрытию заводов Volkswagen в стране могли привести ошибки руководства концерна. Но сотрудники предприятий не должны страдать из-за недальновидности менеджеров, и это веская причина для того, чтобы сохранить максимально возможное количество рабочих мест, заявил политик.

Ранее стало известно, что принято окончательное решение о закрытии бельгийского завода Audi. Решение связано с резким снижением продаж в Китае — основном рынке, на который была ориентирована продукция бренда. Кроме того, сопротивляться экспансии китайского автопрома на европейском рынке оказалось непосильной задачей для производителей Европы.