В России вырос спрос на полноприводные автомобили

В "Авито Авто" проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые полноприводные автомобили в третьем квартале 2024 года в России. Как рассказали эксперты портала "Российской газете", на эту категорию транспортных средств приходится 40% от предложения и 39,3% от спроса. Средняя цена таких автомобилей составила 3 898 000 рублей.

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По данным "Авито Авто", количество объявлений о продаже новых полноприводных автомобилей в третьем квартале 2024 года выросло на 32,8% год к году и на 21,5% за квартал.

Среди моделей лидером по спроса стал Lada Niva Legend, на чью долю пришлось 14,8%. На втором месте - Geely Monjaro с 4,8%, а на третьем - GAC GS8 с 3,6%. Четвертую строку заняла еще одна отечественная модель - Lada Niva Travel, получившая 3,5% от спроса. Замыкает пятерку лидеров Haval Jolion с 3,2%. На первом месте по динамике спроса год к году оказался GAC GS8: интерес к нему вырос в 3,3 раза. За квартал наиболее заметно вырос спрос на Geely Monjaro - на 61,5%.

По доле в предложении лидирует Geely Monjaro, занявший 7,3%. На второй строке - Haval Jolion с 5,8%, на третьей - Lada Niva Travel, получивший 3,7% от предложения. Лидером по приросту по сравнению с третьим кварталом 2023 года стал GAC GS8: количество объявлений выросло в 10 раз. За квартал наиболее заметную динамику продемонстрировал Haval Jolion - на 66,4%.