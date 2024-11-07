Автоэксперт рассказал, зачем зимой обязательно менять моторное масло

Технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев раскрыл "Российской газете" основные причины, почему нужно обязательно менять моторное масло перед наступлением холодов.

© Российская Газета

"С понижением температуры моторное масло становится более вязким, что затрудняет его циркуляцию по двигателю и уменьшает вероятность успешного пуска ДВС в мороз. Если масло старое, или его уровень слишком низкий, оно не сможет должным образом защищать мотор от износа. Поэтому замена масла в преддверии зимы помогает избежать проблем с запуском силового агрегата и снижает вероятность преждевременного износа.

В старом или некачественно подобранном масле могут скапливаться продукты сгорания топлива, износа и образовываться отложения, что увеличивает риск загустевания масла при низких температурах. В особенно холодные дни это может привести к тому, что масло не будет эффективно циркулировать в системе, что нарушает работу двигателя и приводит к его повреждениям.

Заменив масло в зимний период, вы обеспечиваете своему автомобилю дополнительный уровень надежности. Это особенно важно для старых машин, где мотор уже может быть подвержен большему износу.

Для зимнего периода важно выбирать масло с оптимальной вязкостью. Масло с низким классом вязкости (например, 0W-…) лучше всего подходит для холода, так как оно сохраняет свою текучесть при низких температурах и быстрее поступает к узлам трения при запуске. Масла с высоким классом вязкости (Например 10W-…; 15W-…) могут быть слишком густыми для холодного старта, что приведет к излишнему износу двигателя.

Для зимы рекомендуется использовать синтетические масла, так как они лучше сохраняют свои свойства при низких температурах. Среди таких масел выделяются два типа: PAO (Polyalphaolefin) и GTL (Gas-to-Liquid). Это технологии получения базовых масел из газа, путем синтеза предлагают несколько ключевых преимуществ, которые делают их все более популярными среди автомобилистов.

Масла PAO и GTL меньше подвержены окислению, что делает их более долговечными. Это способствует снижению износа двигателя, особенно при экстремальных температурных колебаниях или при длительных интервалах между заменами масла.

Кроме того, такие масла обладают улучшенной устойчивостью к сдвиговым нагрузкам и отлично защищают поверхности трения, что уменьшает вероятность поломок и преждевременного износа компонентов мотора, особенно в условиях активной эксплуатации в агрессивных погодных условиях.

Если ваш автомобиль имеет большой пробег, а двигатель - определенный износ, стоит выбирать масла со специальными добавками, которые помогают восстановить уплотнение и минимизировать утечку масла. Линейки масел для возрастных двигателей обеспечивают сохранность и восстановление резинотехнических изделий за счёт применения специальных кондиционеров. Эти добавки помогают поддерживать мотор в рабочем состоянии, даже если его внутренние компоненты немного изношены. Также эти масла обладают повышенными моющими свойствами и борются с накопленными отложениями в ДВС, улучшая его характеристики", - отметил специалист.

Ранее автоэксперт Котляров рассказал, как самому определить некачественное моторное масло.