Цены на автомобили с пробегом снижаются шестой месяц подряд

Аналитики сервиса "Авто.ру Оценка" заявили, что средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет в России по итогам октября уменьшилась до 2,03 млн рублей, что ниже январского значения на 11%.

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Однако ситуация всё-таки оценивается в общем. Так, среди регионов России самое значительное изменение зафиксировано в Кемеровской области (-10,4%; 1,31 млн рублей), Алтайском крае (-10,2%; 1,71 млн рублей) и Псковской области (-10%; 1,05 млн рублей).

При этом есть регионы, где авто с пробегом подорожали по итогам октября: на более чем 10% прайсы выросли в Республике Северная Осетия - Алания (14,6%; 1,39 млн рублей) и Курганской области (11,5%; 942 тысячи рублей).

Наиболее заметно в октябре подешевели:

- хэтчбек Lada 2113 (-5%, до 234 тысяч рублей);

- седан Lada 2115 (-4%, до 241 тысячи рублей);

- седан Mercedes-Benz W222 (7,2 млн рублей);

- кроссовер Nissan Pathfinder R51 (-4%; до 1,74 млн рублей);

- седан Volvo S60 второго поколения (-3,6%; до 1,17 млн рублей).

Средняя цена на новые авто, по данным сервиса, в октябре выросла на 3%, но при этом накануне "Автостат" заявил о рекордном объёме продаж за 3,5 года.