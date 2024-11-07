В России растет число летальных ДТП с детьми-водителями

В России стремительно растёт количество ДТП с детьми-водителями. Из отчёта Научного центра БДД МВД России следует, что за девять месяцев текущего года в России выросло количество ДТП с участием детей-водителей механических транспортных средств — на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

С января по сентябрь в стране зафиксировано 2 300 подобных ДТП. Число погибших в них детей (57) выросло на 23,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество детей-водителей получивших травмы разной степени тяжести тоже выросло — на 39,8% (2 300).

Большинство ДТП (76,9%) произошло с участием детей-водителей, управлявшими мототранспортом. За отчётный период случилось 1 769 таких аварий, что на 33,1% больше показателей прошлого года, сообщают «Известия».

По неосторожности детей за рулём мототранспорта случилось 1 300 ДТП (76,8%). В этих авариях погибли три четверти детей — 31 человек (75,6%), получили травмы 1 300 детей (76,9%).

Ранее стало известно, что в России отмечается сокращение числа ДТП с пьяными водителями. В отчёте Научного центра БДД МВД России указано, что по итогам девяти месяцев текущего года в стране произошло 9 700 ДТП с участием водителей в состоянии какого-либо опьянения или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.