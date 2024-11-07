Эксперт объяснил, может ли победа Трампа вернуть в Россию мировые автоконцерны

Победа на выборах президента США Дональда Трампа может повлиять на ситуацию на российском авторынке. Как рассказал порталу "АвтоВзгляд" политолог-американист Малек Дудаков, глава государства-республиканец будет жестче защищать интересы производителей в США. А для этого возможно введение более серьезных тарифов, направленных против европейского и китайского автопрома.

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Трамп может продемонстрировать бескомпромиссную политику в сегменте электрокаров, а также в плане поддержки всей американской автомобильной отрасли. Итог - рост избыточного предложения на мировом рынке, частью которого остается и российский.

Напомним, администрация Джо Байдена ввела тариф на импорт китайских электромобилей в размере 100%. Китайцы рассчитывают их "обойти" с помощью строительства заводов в Мексике. Однако Трамп, скорее всего, будет придерживаться более жесткой линии: например, введет такие же тарифы против машин мексиканского производства. И сдержит свое слово - будет "ставить палки в колеса" китайцам.

Также, по мнению эксперта, президент США может серьезно "давить" и европейский автопром, а он и без того в сложном положении. Не исключено, что Трамп попробует "добить" пока еще работающие автозаводы в Европе, устроит серьезную тарифную войну между США и Европой.

Конечно, он может согласиться на некоторую кооперацию с китайским автопромом - в случае, если он будет строить свои заводы в США совместно с американскими производителями. Также Трамп будет помогать Илону Маску усиливать влияние "Теслы" по всему миру. А так как Маск - не сторонник торговой войны с Китаем, возможно, он попытается умерить пыл президента.

Эксперт считает, что в случае с Россией санкции будут действовать против китайского автопрома, который активно покоряет авторынок. Трамп предпочитает политику жесткого давления на иностранный автопром - это может обернуться избытком машин, работающих на двигателях внутреннего сгорания. Возможный итог - заметный рост в России количества зарубежных авто с ДВС, которые не смогут попасть на другие рынки.

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