У дилеров в России прошла премьера обновленного Geely Okavango

В салоны официальных дилеров марки Geely начал поступать обновлённый кроссовер Okavango, сообщает "Автостат". Ожидается, что модернизация увеличит долю в объёмах продаж модели с 5 до 6-7%.

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"Бороться за покупателей обновленный Geely Okavango сможет за счет неплохого баланса потребительских свойств и цены, а также улучшенного в обновлении оснащения и комплекса систем безопасности и помощи водителю", - цитирует агентство одного из представителей крупнейшего дилерского холдинга.

Также он назвал основных конкурентов "Окаванго": GAC GS8, Changan CS95, Chery Tiggo 8 Pro Max, Jaecoo J8.

Ранее "РГ" сообщала, что также конкурентами Okavango могут считаться уже представленный Xcite X-Cross 8 и готовящийся к рыночному дебюту "Москвич 8".

Geely Okavango нового модельного года был представлен в начале ноября. Кроссовер получил дополнительное оборудование и расширенный пакет систем безопасности. Так, например, лобовое стекло у кроссовера есть подогрев лобового стекла.

Модель по-прежнему оснащается 200-сильной турбочетвёркой 2.0 литра, 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением и передним приводом.

Цена на Okavango в базовой версии Luxury - 3 529 000 рублей, Flagship - 3 799 000 рублей.