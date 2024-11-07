Эксперт рассказал, сколько должен весить качественный легкосплавный диск

«За рулем» рассказал, сколько должен весить качественный легкосплавный диск.

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Хорошие алюминиевые диски не взаимодействуют с реагентами. По этому параметру они гораздо устойчивее, чем штампованные стальные. Второй плюс легкосплавных дисков – узор спиц, зазоры между которыми могут быть гораздо больше, чем вентиляционные отверстия в стальных дисках.

Это позволяет им не забиваться снегом, который нарушает балансировку колес. Также надо обратить внимание на то, что зимние шины тяжелее летних. Это влияет на расход топлива. Поэтому автомобилисты стараются выбрать модель шин полегче. Но толка от этого не будет, если монтировать их на некачественные легкосплавные диски. А сколько должен весить качественный алюминиевый диск?

Василий Бешкарев, директор по обеспечению технологии в производстве «Литейно-механического завода 'СКАД'»: