Названа самая продаваемая машина в сегменте LCV на российском рынке. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в октябре текущего года в России было продано 12 956 новых лёгких коммерческих автомобилей, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И это наибольший результат за месяц, начиная с 2022 года.

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В пятерку лидеров октября вошли четыре отечественных марки и одна из Китая. Самым популярным брендом остался Лидирует по-прежнему отечественный бренд GAZ, который занимает более половины рынка (55%) — 7 181 реализованных новых машин. Далее с заметным отставанием идут российские УАЗ (1 668 единиц), LADA (1536), Sollers (1 070) и китайский Dongfeng (249).

В модельном рейтинге на первой позиции снова GAZ Gazelle NEXT с 35% от общего объёма продаж.

Таким образом, за десять месяцев года в России было реализовано 88 478 единиц новой лёгкой коммерческой техники, что на 26% больше, чем за тот же период прошлого года.

Агентство использует собственную сегментацию рынка LCV, из чего следует, что некоторые модели пикапов при анализе относятся к сегменту легковых машин.

Ранее стало известно, что в России вторую неделю подряд растут продажи нового транспорта. И это не соответствует прогнозам, которые давали эксперты в течение лета и начала осени, когда ожидалось повышение утильсбора и снижение реализации. За период с 28 октября по 3 ноября (44 неделя года) в стране было продано 42 716 разной новой автомобильной техники.