В России выбрали «автомобиль года»

Титул «Автомобиль года» (Car of the year) присвоили кроссоверу Monjaro бренда Geely. Об этом сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на результаты голосования двенадцатого сезона национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто».

Члены экспертного жюри выбирали лучшую машину, официально представленную на российском рынке в 2023 году. Geely Monjaro недавно пережил рестайлинг. Продажи обновленного паркетника уже начались в Китае.

© Geely

Модель отличается выпуклыми вертикальными ламелями радиаторной решетки. Кроме того, автомобиль получил новый дизайн логотипа марки и новые колесные диски.

Ранее эксперты агентства «Автостат» сообщили, что самым популярным импортируемым новым автомобилем в Россию стал кроссовер Geely Monjaro. Общее количество ввезенных машин в сентябре составило 104 200 авто. По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, это «рекордный показатель чуть ли вообще не за все время».

Также ранее стало известно, что на торговой площадке Wildberries запустили продажи электрокаров «Амберавто». Так, россияне могут стать обладателями электрического седана А5 указанной марки.