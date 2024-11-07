Внедорожники семейства Lada Niva получили обновленные амортизаторы.

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ООО «СААЗ Комплект», входящее в структуру КАМАЗа предприятие из Группы ОАТ, внесло конструктивные изменения в амортизаторы, использующиеся в задней подвеске внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel. Изменения должны сказаться на долговечности изделий, потому как касаются защиты от внешних воздействий.

Отличия обновленных задних амортизаторов семейства Lada Niva: Гофрированный кожух

Катафорезное покрытие

«Гофрированный кожух не только защищает узел уплотнения от пыли и грязи, но и минимизирует риск повреждений, что особенно актуально для эксплуатации автомобилей в сложных дорожных условиях. Новая технология окраски амортизаторов с применением катафорезного покрытия гарантирует защиту от коррозии, обеспечивая долговечность изделия и его высокие эксплуатационные характеристики», – сообщает официальный пресс-релиз.

Пресс-служба Группы ОАТ утверждает, что внесенные конструктивные изменения значительно повышают надежность и долговечность изделий. Измененная конструкция кожуха свела к нулю риск возникновения на нем трещин в ходе эксплуатации, отмечают разработчики.

С ноября 2024 года владельцы внедорожников семейства Niva могут выбрать между двумя вариантами комплектации амортизаторов, исходя из предпочтений и особенностей эксплуатации: масляные (21214-2915402, 45/2915402) и газонаполненные (21214-2915402-20, 45.2915402-20). Отметим, что обновленные компоненты испытаны АВТОВАЗом и внедрены в производство – то есть такие задние амортизаторы Нивы теперь получают с завода.