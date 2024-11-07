Бывший Hyundai Creta под брендом Solaris получил "зимние" опции и автозапуск

Компания "АГР" объявила о выходе новой версии кроссовера Solaris HC, которая стала комфортнее для эксплуатации зимой благодаря наличию подогревов и автозапуска.

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В пакете "зимних" опций заявлены подогревы передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, боковых зеркал, форсунок омывателя спереди.

Бывшая "Крета" с новыми опциями предлагается с передним и полным приводом, двигателями 1.6 и 2.0 литра мощностью 121/123 и 149 л.с., МКП и "автоматом".

Цены на модель стартуют от 2 513 000 рублей, версия с полным пакетом подогревов обойдётся минимум в 2 629 000 рублей. Цена на кроссовер с пакетом Winter и автозапуском на момент публикации производителем не названа.

Выпуск автомобилей налажен на "Автомобильном заводе АГР" (бывший завод Hyundai). Модельный ряд представлен седанами HS и KRS - бывшие Hyundai Solaris и Kia Rio соответственно, кросс-хэтчем Solaris KRX (Kia Rio X) и Solaris HC.